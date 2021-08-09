В Уфе ведутся поиски 22-летнего парня

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о старте новых поисков. В Уфе пропал 22-летний Илья Шабарчин.

Фото №1 - В Уфе ведутся поиски 22-летнего парня

Молодого уфимца последний раз видели 1 августа. С тех пор его местоположение неизвестно. За помощью к волонтёрам близкие парня обратились только сегодня, 9 августа.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, русые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-синюю футболку, черные трико и черные кроссовки. 

Всех, кто располагает информацией об Илье, просят сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

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