В Башкирии более 1 млн человек сделали прививку от коронавируса

Более миллиона жителей республики привились первым компонентом вакцины от коронавируса, а в Зауралье продолжают тушить лесные пожары. На еженедельном оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил: автопарк спецтехники Госкомитета по ЧС будут обновлен, чтобы в будущем эффективнее бороться с огненной стихией. О чем ещё говорили на главной планерке недели?

С начала августа к Зауралью приковано внимание всех жителей республики. В течение недели один за другим вспыхивали леса в Бурзянском, Баймакском, Зилаирском, Зианчуринском районах. Только в один Хайбуллинский район на борьбу с огненной стихией приехали полторы тысячи пожарных и спасателей, две тысячи волонтёров со всего Башкортостана. Локализовав один очаг, группировку сил и средств перебрасывают в другую горящую зону.

На сегодняшнее утро мы локализовали три очага пожара. Мы очень благодарны нашим соседям и всем жителям нашей республики, которые принимали активное участие. Рустам Шарипов, глава администрации Хайбуллинского района

Радий Хабиров тоже отметил вклад огнеборцев и добровольцев. Между тем дознаватели МЧС выявили очаги, возникшие из-за умышленного поджога. Полиция задержала подозреваемого мужчину, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Чтобы эффективнее тушить лесные пожары в будущем, Глава Башкортостана дал поручение приобрести дополнительную спецтехнику.

Вы обратили внимание, климатическая повестка становится очевидной. У нас, очевидно, каждое лето всё жарче и жарче. Видите, нет никаких осадков. Я полагаю, что нужно готовиться к каким-то событиям, чтобы мы были более технически укреплены. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Пока в одних муниципалитетах борются с огнем, в других ликвидируют последствия урагана. 4 августа под удар стихии попали сразу несколько районов. В Чекмагушевском сильные порывы ветра сорвали кровлю с 11 домов, 9 из них уже отремонтированы, ещё два многоквартирных дома восстановят до ближайших выходных.

Планируем до конца недели, потому что она там полностью разрушена, площадь под тысячу квадратов каждый дом. Кроме того, мы по частным домам прошлись. Людям помогаем, кому нужна, даем технику. Выявляем причину, будем оказывать материальную помощь. Реканс Ямалеев, глава администрации Чекмагушевского района



И Бирск, и Бакалы, и Чекмагуш, и Дюртюли – там довольно сложная была ситуация. Уважаемые главы, я вас благодарю за то, что оперативно начали этим заниматься. Поэтому помощь мы вам тут обязательно окажем. Вы только завершайте побыстрее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Рассказал Радий Хабиров и об итогах рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Абзелиловском районе. Глава государства поддержал инициативу строительства карбоновых полигонов, где будут мониторить выбросы углеродов. Дополнительное финансирование из федерального бюджета выделят на возведение в Уфе студенческого кампуса, новые объекты получат уфимцы к 450-летию столицы.

В целом я доложил, что республика развивается. И довольно активно. Вы знаете, мы занимает первое место в стране по реализации промышленной политики. Поэтому нам всем было не стыдно докладывать главе государства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Разговор зашел и о профилактики распространения коронавируса. И сегодня региональный Минздрав доложил, что 1 миллион жителей республики сделали первую прививку, из них 782 тысяч человек полностью завершили вакцинацию. Также стало известно, что в Уфу прибыла первая партия из 17 тысяч доз однокомпонентного препарата «Спутник Лайт».

Мы рекомендуем ее для ревакцинации. И для тех, кто перенес заболевание ковид, и для первичной вакцинации. Поэтому нам бы хотелось, чтобы больше было этой вакцины. Римма Утяшева, координатор Ситуационного антиковидного центра Республики Башкортостан

Экватор до приобретения коллективного иммунитета пройден. Для этого нужно, чтобы привились 1 миллион 900 тысяч жителей республики. Радий Хабиров попросил не сбавлять темпы работы. И уделить особое внимание вакцинации пожилых людей. В Башкортостане жертвами ковида уже стали 847 человек Абсолютное большинство из них – люди старше 65 лет. Также в ходе еженедельного оперативного совещания обсудили модернизацию сети железнодорожного сообщения в регионе и представили статистику обращений граждан через «Платформу обратной связи», которая является одной из информационных систем Центра управления республикой. Количество поступающих вопросов с каждым днем растёт, как и температура на улице.