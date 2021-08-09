В Башкирии более 1 млн человек сделали прививку от коронавируса

Более миллиона жителей республики привились первым компонентом вакцины от коронавируса, а в Зауралье продолжают тушить лесные пожары. На еженедельном оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил: автопарк спецтехники Госкомитета по ЧС будут обновлен, чтобы в будущем эффективнее бороться с огненной стихией. О чем ещё говорили на главной планерке недели?
С начала августа к Зауралью приковано внимание всех жителей республики. В течение недели один за другим вспыхивали леса в Бурзянском, Баймакском, Зилаирском, Зианчуринском районах. Только в один Хайбуллинский район на борьбу с огненной стихией приехали полторы тысячи пожарных и спасателей, две тысячи волонтёров со всего Башкортостана. Локализовав один очаг, группировку сил и средств перебрасывают в другую горящую зону.
Радий Хабиров тоже отметил вклад огнеборцев и добровольцев. Между тем дознаватели МЧС выявили очаги, возникшие из-за умышленного поджога. Полиция задержала подозреваемого мужчину, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Чтобы эффективнее тушить лесные пожары в будущем, Глава Башкортостана дал поручение приобрести дополнительную спецтехнику.
Пока в одних муниципалитетах борются с огнем, в других ликвидируют последствия урагана. 4 августа под удар стихии попали сразу несколько районов. В Чекмагушевском сильные порывы ветра сорвали кровлю с 11 домов, 9 из них уже отремонтированы, ещё два многоквартирных дома восстановят до ближайших выходных.
Рассказал Радий Хабиров и об итогах рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Абзелиловском районе. Глава государства поддержал инициативу строительства карбоновых полигонов, где будут мониторить выбросы углеродов. Дополнительное финансирование из федерального бюджета выделят на возведение в Уфе студенческого кампуса, новые объекты получат уфимцы к 450-летию столицы.
Разговор зашел и о профилактики распространения коронавируса. И сегодня региональный Минздрав доложил, что 1 миллион жителей республики сделали первую прививку, из них 782 тысяч человек полностью завершили вакцинацию. Также стало известно, что в Уфу прибыла первая партия из 17 тысяч доз однокомпонентного препарата «Спутник Лайт».
Экватор до приобретения коллективного иммунитета пройден. Для этого нужно, чтобы привились 1 миллион 900 тысяч жителей республики. Радий Хабиров попросил не сбавлять темпы работы. И уделить особое внимание вакцинации пожилых людей. В Башкортостане жертвами ковида уже стали 847 человек Абсолютное большинство из них – люди старше 65 лет. Также в ходе еженедельного оперативного совещания обсудили модернизацию сети железнодорожного сообщения в регионе и представили статистику обращений граждан через «Платформу обратной связи», которая является одной из информационных систем Центра управления республикой. Количество поступающих вопросов с каждым днем растёт, как и температура на улице.
Всю неделю в республике будет стоять сухая жаркая погода. Столбики термометра поднимутся до 34 градусов тепла. На этом фоне чрезвычайная пожароопасность сохраняется в южных районах Башкортостана. Осадков не ожидается, а значит, огнеборцев, спасателей и волонтеров, которые борются с лесными пожарами, ожидает горячая неделя.