Где в Башкирии продолжают действовать лесные пожары

Главы Зилаирского, Хайбуллинского и Зианчуринского районов совместно координируют работу по ликвидации ЧП. На встрече они обсудили план действий волонтеров, сотрудников МЧС и лесхоза по устранению очагов возгорания. Съемочная группа БСТ сейчас находится в Зилаирском районе.

Сейчас мы находимся недалеко от райцентра Зилаир. Дело в том, что непосредственно в месте, где сейчас идет борьба с лесным пожаром, нет никакой связи. Но мы готовы сообщить, что здесь в Зилаирском районе на данный момент.

Сейчас бушуют два пожара. Один из них занимает площадь около тысячи гектров. Это самый крупный очаг, который находится на стыке трёх районов – Зилаирского, Зианчуренского и Хайбиллинского. Все они сейчас взяты в плотное кольцо. Работа идет слаженная. На данный момент очаги локализованы по средствам распашки территории по всему периметру лесного пожара. Это сделано, чтобы не дать огню перекинуться на соседние участки. В целом, ситуацию можно назвать контролируемой. Пожарные, волонтеры и сотрудники лесхоза, можно сказать, дотушивают мелкие очаги пожара. Всего задействовано 42 единицы техники, 90 сотрудников МЧС и лесхоза, а также порядка 150 волонтеров. Угрозы для населенных пунктов нет. Идут планомерные противопожарные работы. Конечно же, их мог бы ускорить дождь. Его здесь очень ждут, так как дождя здесь не было уже четыре месяца.