В Башкирии сотрудники одного из предприятий получат премию за прививку

Сделали прививку – получили пять тысяч рублей. Такую материальную помощь оказывают работникам предприятия «Тавакан» в Кугарчинском районе, но лишь по завершении двух этапов вакцинации. Помимо премии им приписывают и два дополнительных дня к отпуску.