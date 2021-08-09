В Башкирии сотрудники одного из предприятий получат премию за прививку

Сделали прививку – получили пять тысяч рублей. Такую материальную помощь оказывают работникам предприятия «Тавакан» в Кугарчинском районе, но лишь по завершении двух этапов вакцинации. Помимо премии им приписывают и два дополнительных дня к отпуску.
На данный момент в Башкортостане работает 185 пунктов вакцинации. Отметим, что за последние сутки зафиксировано 275 новых случаев заболевания коронавирусом. В стационарах республики получают лечение 654 ковидных пациентов, 47 из них находятся в тяжелом состоянии. Число умерших с начала пандемии составляет 847 жителей республики.