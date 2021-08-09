В Уфе пройдет традиционный турнир «Кубок Салавата Юлаева»

С 10 по 13 августа в Уфе пройдет традиционный предсезонный турнир по хоккею «Кубок Республики Башкортостан». В этом году конкуренцию уфимскому «Салавату» составят ярославский «Локомотив», «Автомобилист» из Екатеринбург и череповецкая «Северсталь».

В честь 60-летия клуба все игры пройдут во Дворце спорта. Кроме этого, на лед команда выйдет в специальной ретро-форме. Игровой комплект был разработан на основе оригинальной формы, в которой выступал «Салават Юлаев» в сезоне 1973 года. На форму были нанесены фамилии всех игроков, которые когда-либо выходили на лёд за уфимский клуб за 60 лет.