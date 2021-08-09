Чемпион мира представит Башкирию на соревнованиях по спортивной борьбе среди юниоров

Низам Идрисов выступает в дисциплине грэпплинг. Чемпионат мира по борьбе среди юниоров начнется в столице республике уже на этой неделе.

Низам Идрисов занимается грэпплингом уже семь лет. За это время на счету юноши немало побед. В 2018 году он становился чемпионом и призёром первенства мира. На предстоящий в Уфе турнир – настрой особый. Ведь дома хочется выступить особенно успешно.

Готовлюсь каждый день. Ежедневно у меня по несколько тренировок. Я выступаю перед родной публикой. За мной стоят много людей, которые меня поддерживают. Я проявлю лучшую версию себя, которая у меня только есть, покажу все, на что способен. Низам Идрисов, участник Чемпионата мира по грэпплингу среди юниоров

Перед началом чемпионата у Низама жесткий тренировочный график. Он проводит по три тренировки в день. На одной идет работа над техникой, на другой – над физическими кондициями, на третьей – над борцовскими навыками. Тренирует Низама его отец Ислам Идрисов.

Мы работаем над теми упражнениями, которых ему не хватает, работаем усиленно. Мы смотрим схватки соперников. Ислам Идрисов, старший тренер сборной Республики Башкортостан по грэпплингу среди юношей

Грэпплинг в последние годы в Башкортостане стремительно набирает популярность. Только у Ислама Идрисова занимается четыре группы по 30 человек. Недавно башкирские спортсмены заняли восемь призовых мест на первенстве России и отобрались на мировые состязания, которые пройдут в Москве в октябре.

Когда во время селекционной работы мы увидели, что грэпплинг становится действительно популярным, мы пригласили тренера. Он начал селекционную работу по регионам и районам Республики Башкортостан. Как следствие, Идрисов уже четырехкратный чемпион мира. Геннадий Голдович, директор Республиканской спортивной школы-интерната №5