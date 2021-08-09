Чемпион мира представит Башкирию на соревнованиях по спортивной борьбе среди юниоров

Низам Идрисов выступает в дисциплине грэпплинг. Чемпионат мира по борьбе среди юниоров начнется в столице республике уже на этой неделе.
Низам Идрисов занимается грэпплингом уже семь лет. За это время на счету юноши немало побед. В 2018 году он становился чемпионом и призёром первенства мира. На предстоящий в Уфе турнир – настрой особый. Ведь дома хочется выступить особенно успешно.
Перед началом чемпионата у Низама жесткий тренировочный график. Он проводит по три тренировки в день. На одной идет работа над техникой, на другой – над физическими кондициями, на третьей – над борцовскими навыками. Тренирует Низама его отец Ислам Идрисов.
Грэпплинг в последние годы в Башкортостане стремительно набирает популярность. Только у Ислама Идрисова занимается четыре группы по 30 человек. Недавно башкирские спортсмены заняли восемь призовых мест на первенстве России и отобрались на мировые состязания, которые пройдут в Москве в октябре.
Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров пройдет в «Уфа-Арене» с 11 по 23 августа. Соревнования в разделе грэпплинг состоятся 13 и 14 августа.