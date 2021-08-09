В Башкирии завершился молодежный форум «Асылташ»

Любой образовательный форум – это площадка, где люди ищут единомышленников, ищут ресурс, ищут самое главное – ответы на волнующие их вопросы. Мы увидели молодых людей, у которых действительно есть запрос на изменение. Они очень хорошо знают общественно-политическую ситуацию в республике, в стране, они понимают свои задачи в этом мире. Поэтому очень интересно с ними общаться.

Айсылу Резяпова, участница форума /Благоварский район/