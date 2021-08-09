В Башкирии завершился молодежный форум «Асылташ»

Вопросы цифровизации на ведущих ролях. В Зилаирском районе завершился республиканский молодежный образовательный форум башкирской культуры «Асылташ».
С 5 по 8 августа более 150 активных молодых ребят погружались в грантовую деятельность, прослушивали лекции по финансовой грамотности и разрабатывали свои проекты. Одна из целей форума – воспитание нового поколения молодых руководителей, которые умеют разрабатывать социальные проекты, активно участвуют во внесении предложений по актуальным вопросам развития республики.
Выиграла грант-проект, который направлен на повышение финансовой грамотности среди молодежи, среди учащихся 9-11 классов. Я рада, не ожидала.