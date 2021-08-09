В Башкирии депутата обвиняют в жестоком убийстве инвалида

Убийство накануне свадьбы. Сценарий достойный экранизации в Голливуде. Народный избранник от коммунистов за два дня до своей свадьбы выпивал со знакомым мастером на пилораме, в которой готовился заказ для наступающего торжества. А в конце застолья в цехе было обнаружено изувеченное тело инвалида и мертвецки пьяный депутат. Подозреваемый один. Народного избранника арестовали и уже исключили из партии.

Так и не надев свадебное платье, Айгуль Сулейманова провожает этот день. Накануне вместе с депутатом Мелеузовского горсовета Александром Котелевским они должны были сыграть свадьбу. Молодые уже закупились угощениями и шампанским. Оставалось только заготовить фанерные таблички и тарелки с именами новобрачных. Именно за этим, пару дней назад депутат обратился к своему знакомому мастеру Ильфату Тухветеву.

Здесь шла подготовка реквизитов к свадьбе Котелевского, параллельно мужчины выпивали. Одна из посиделок закончилась тем, что тело Ильфата Тухтеева нашли здесь.

Котелевский и Тухветев были не просто знакомыми, но еще и соседями по цехам. У депутата была своя мастерская в соседнем павильоне, там он изготавливал фурнитуру для мебели. Что произошло в ту ночь – конкретно не знает никто. Со слов невесты Котелевского, она приехала за пьяным супругом и они уже вместе наткнулись на изувеченное тело Ильфата.

На нем ни капли крови не было. Он был нормальным абсолютно, просто пьяным. Я у Сашки спрашиваю: «Готово, да? Можем разбирать эти фамилии?». Он говорит, что да. Проходим уже его цех. Там и увидели труп. Айгуль Сулейманова, невеста подозреваемого

Будущая супруга народного избранника рассказала, что когда они вызвали полицию и скорую, тогда правоохранители и задержали депутата. О погибшем Ильфате Тухветеве известно, что он был инвалидом по редкому заболеванию крови. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Мы были на сплаве. Приехали, мама нам сказала, что папа умер... Убили. Через день я услышал, что его убил депутат. Сын погибшего

Судя по всему, 12-летний сын погибшего до сих пор не осознает, что отца больше нет. А вот супруга Ильфата Тухветева пока не готова говорить о смерти мужа. По крайней мере, пока следователи не разберутся во всех обстоятельствах произошедшего.

Родственники подозреваемого тоже уверены в его невиновности. В тот роковой вечер племянник подозреваемого выпивал вместе с Котелевским, Тухветевым и братом погибшего. В разгар вечеринки парень покинул цех, а через полчаса уже узнал, чем закончился вечер.

Все были поначалу дружелюбные, но под конец у Ильфата с братом маленький конфликт случился. Что-то не поделили. Я пошел домой, они остались втроем там. Ярослав Паньков, племянник подозреваемого

А это тот самый брат Ильфата, который остался в цеху. То, что между ним и погибшим был какой-либо конфликт, мужчина отрицает. До конца вечера он тоже решил не оставаться и оставил Котелевского и Тухветева уже двоих.

До меня дозвонились в пять часов утра. Я отсюда ушел. Оставался именно этот подозреваемый. Общались дружно, нормально, вроде все было хорошо, ни конфликтов, ничего. Все вроде были довольны. Фарид Тухветев, брат погибшего