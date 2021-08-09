В Башкирии депутата обвиняют в жестоком убийстве инвалида

Убийство накануне свадьбы. Сценарий достойный экранизации в Голливуде. Народный избранник от коммунистов за два дня до своей свадьбы выпивал со знакомым мастером на пилораме, в которой готовился заказ для наступающего торжества. А в конце застолья в цехе было обнаружено изувеченное тело инвалида и мертвецки пьяный депутат. Подозреваемый один. Народного избранника арестовали и уже исключили из партии.

Так и не надев свадебное платье, Айгуль Сулейманова провожает этот день. Накануне вместе с депутатом Мелеузовского горсовета Александром Котелевским они должны были сыграть свадьбу.  Молодые уже закупились угощениями и шампанским. Оставалось только заготовить фанерные таблички и тарелки с именами новобрачных. Именно за этим, пару дней назад депутат обратился к своему знакомому мастеру Ильфату Тухветеву.

Здесь шла подготовка реквизитов к свадьбе Котелевского, параллельно мужчины выпивали. Одна из посиделок закончилась тем, что тело Ильфата Тухтеева нашли здесь.

Котелевский и Тухветев были не просто знакомыми, но еще и соседями по цехам. У депутата была своя мастерская в соседнем павильоне, там он изготавливал фурнитуру для мебели. Что произошло в ту ночь – конкретно не знает никто. Со слов невесты Котелевского, она приехала за пьяным супругом и они уже вместе наткнулись на изувеченное тело Ильфата.

На нем ни капли крови не было. Он был нормальным абсолютно, просто пьяным. Я у Сашки спрашиваю: «Готово, да? Можем разбирать эти фамилии?». Он говорит, что да. Проходим уже его цех. Там и увидели труп.

Айгуль Сулейманова, невеста подозреваемого

Будущая супруга народного избранника рассказала, что когда они вызвали полицию и скорую, тогда правоохранители и задержали депутата. О погибшем Ильфате Тухветеве известно, что он был инвалидом по редкому заболеванию крови. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Фото №1 - В Башкирии депутата обвиняют в жестоком убийстве инвалида

Мы были на сплаве. Приехали, мама нам сказала, что папа умер... Убили. Через день я услышал, что его убил депутат.

Сын погибшего

Судя по всему, 12-летний сын погибшего до сих пор не осознает, что отца больше нет. А вот супруга Ильфата Тухветева пока не готова говорить о смерти мужа. По крайней мере, пока следователи не разберутся во всех обстоятельствах произошедшего.

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Родственники подозреваемого тоже уверены в его невиновности. В тот роковой вечер племянник подозреваемого выпивал вместе с Котелевским, Тухветевым и братом погибшего. В разгар вечеринки парень покинул цех, а через полчаса уже узнал, чем закончился вечер.

Все были поначалу дружелюбные, но под конец у Ильфата с братом маленький конфликт случился. Что-то не поделили. Я пошел домой, они остались втроем там. 

Ярослав Паньков, племянник подозреваемого

А это тот самый брат Ильфата, который остался в цеху. То, что между ним и погибшим был какой-либо конфликт, мужчина отрицает. До конца вечера он тоже решил не оставаться и оставил Котелевского и Тухветева уже двоих.

Фото №2 - В Башкирии депутата обвиняют в жестоком убийстве инвалида

До меня дозвонились в пять часов утра. Я отсюда ушел. Оставался именно этот подозреваемый. Общались дружно, нормально, вроде все было хорошо, ни конфликтов, ничего. Все вроде были довольны.

Фарид Тухветев, брат погибшего

Пока официально, подозреваемый один. Уже понятно, что политическая карьера для 29-летнего активиста закончена. В региональном отделении КПРФ сообщили, что депутат Мелеузовского горсовета от коммунистов Александр Котелевский уже исключен из партии. Ближайшие два месяца подозреваемый проведет в СИЗО.

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