В Башкирии депутата обвиняют в жестоком убийстве инвалида

Убийство накануне свадьбы. Сценарий достойный экранизации в Голливуде. Народный избранник от коммунистов за два дня до своей свадьбы выпивал со знакомым мастером на пилораме, в которой готовился заказ для наступающего торжества. А в конце застолья в цехе было обнаружено изувеченное тело инвалида и мертвецки пьяный депутат. Подозреваемый один. Народного избранника арестовали и уже исключили из партии.
Так и не надев свадебное платье, Айгуль Сулейманова провожает этот день. Накануне вместе с депутатом Мелеузовского горсовета Александром Котелевским они должны были сыграть свадьбу. Молодые уже закупились угощениями и шампанским. Оставалось только заготовить фанерные таблички и тарелки с именами новобрачных. Именно за этим, пару дней назад депутат обратился к своему знакомому мастеру Ильфату Тухветеву.
Здесь шла подготовка реквизитов к свадьбе Котелевского, параллельно мужчины выпивали. Одна из посиделок закончилась тем, что тело Ильфата Тухтеева нашли здесь.
Котелевский и Тухветев были не просто знакомыми, но еще и соседями по цехам. У депутата была своя мастерская в соседнем павильоне, там он изготавливал фурнитуру для мебели. Что произошло в ту ночь – конкретно не знает никто. Со слов невесты Котелевского, она приехала за пьяным супругом и они уже вместе наткнулись на изувеченное тело Ильфата.
Будущая супруга народного избранника рассказала, что когда они вызвали полицию и скорую, тогда правоохранители и задержали депутата. О погибшем Ильфате Тухветеве известно, что он был инвалидом по редкому заболеванию крови. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Судя по всему, 12-летний сын погибшего до сих пор не осознает, что отца больше нет. А вот супруга Ильфата Тухветева пока не готова говорить о смерти мужа. По крайней мере, пока следователи не разберутся во всех обстоятельствах произошедшего.
Родственники подозреваемого тоже уверены в его невиновности. В тот роковой вечер племянник подозреваемого выпивал вместе с Котелевским, Тухветевым и братом погибшего. В разгар вечеринки парень покинул цех, а через полчаса уже узнал, чем закончился вечер.
А это тот самый брат Ильфата, который остался в цеху. То, что между ним и погибшим был какой-либо конфликт, мужчина отрицает. До конца вечера он тоже решил не оставаться и оставил Котелевского и Тухветева уже двоих.
Пока официально, подозреваемый один. Уже понятно, что политическая карьера для 29-летнего активиста закончена. В региональном отделении КПРФ сообщили, что депутат Мелеузовского горсовета от коммунистов Александр Котелевский уже исключен из партии. Ближайшие два месяца подозреваемый проведет в СИЗО.