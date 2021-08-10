В микрорайоне Уфы достраивают новую поликлинику

В микрорайоне Затон достраивают новое медучреждение. В здании разместятся взрослая и детская поликлиники и женская консультация. Для каждого из блоков предусмотрен отдельный вход.

Кроме того, поликлиника будет оборудована лифтами для транспортировки маломобильных граждан. Сейчас продолжается прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления. Общая площадь территории составляет 13 тысяч кв метров. В объект вложены средства федерального и регионального бюджета в размере более 900 миллионов рублей. Сдать поликлинику рабочие планируют в сентябре.

Начаты инженерные работы по вентиляции электро- и теплоснабжения, начаты отделочные работы, кафельные плиты, шпаклевочные работы, также наружные работы инженерных сетей.

Сергей Бобб, главный инженер строительного предприятия
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