В Башкирии действуют 27 лесных пожаров

Министерство лесного хозяйства Башкирии сообщает печальные новости – в республике продолжают действовать 27 лесных пожаров.

Общая площадь возгорания достигла 3104,8 га. При этом 13 из существующих пожаров уже локализованы, то есть угрозы их распространения нет. Тушением пожаров занимаются 197 единиц спецтехники и 963 человека.

Больше всего очагов возгорания зафиксировано в Бурзянском районе. Там полыхают 19 лесных пожаров, площадь которых составила 195,5 га. Из них локализованы только 10. Угрозы распространения огня на населённые пункты нет.