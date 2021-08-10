Спасатели Уфы пришли на помощь утопающему инвалиду

35-летний уфимец с ограниченными возможностями здоровья отдыхал на берегу реки Белой с родственником. Решив немного охладиться, мужчина зашёл в воду и медленно пошёл вперёд, но далеко от берега не уходил. Однако в один момент уфимец оступился и упал в воду.

К счастью, это заметили дежурившие спасатели. Один из сотрудников нырнул в реку и вытащил мужчину, который уже начал захлёбываться. При этом родственник уфимца произошедшего не видел, а сам мужчина не смог бы себе помочь. Трагедии удалось избежать.