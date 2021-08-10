Волонтеры из Уфы направились на тушение лесных пожаров

В Башкирии действуют 27 лесных пожаров на площади более 3 тысяч га. Локализовано 13 очагов возгорания. Крупный пожар действовал в Зилаирском районе возле поселка Новоалександровка.

На тушение пожаров в Зианчуринский район из Уфы выехала группа волонтеров. Добровольцами стали члены Госсобрания и журналисты. Сегодня в пять утра они отправились на место ЧП.

Среди волонтёров и представители «Молодой Гвардии Единой России». Они везут с собой 30 спецранцев, девять спутниковых раций и три воздуходувки. Позже планируется передать еще 200 ранцев для районов, пострадавших от пожаров. Волонтеры направятся в деревню Биштиряк, которая находится на границе Зилаирского и Зианчуринского районов. Там необходимо сдерживать очаги возгорания, чтобы пожар не коснулся деревни.