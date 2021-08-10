Уфимские ученые создали портативный аппарат ЭКГ

Устройство представляет из себя мини-версию привычного измерительного аппарата. Прибор с названием CardioMax регистрирует полученные данные через мобильное приложение. Их можно переслать на онлайн-сервис по распознаванию ЭКГ. Там свой диагноз узнает и сам пациент, и его лечащий врач. Медицинский прибор разработан совместно с Сибирской телеметрической компанией, он до сих пор совершенствуется.