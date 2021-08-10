В Центре спортивной подготовки в Уфе рассказали о рационе борцов

Российские борцы вызвали на ковер шеф-повара. Прибегать к спаррингу не пришлось, обсудили особенности составленного меню. А тонкостей в питании спортсменов немало: одни вес сбрасывают, другие наоборот набирают. И, конечно, никакого сладкого. Впрочем, в Центре спортивной подготовки Римы Баталовой готовы к любым требованиям. Спортсмены тренируются и живут на базе комплекса, не выезжая за его пределы.

Победы борцов куются не только на ковре. Между тренировками случаются завтраки, обеды, ужины. И в этом вопросе нюансов не меньше.

Меню прорабатывали с представителями Федерации спортивной борьбы России. Так, сегодня на обед у ребят из юниорской сборной страны жаркое. А вообще любят стейки из ягненка и говядины. Мясо – непременно халяль. Желательно и молочную продукцию такую же.

Пять килограммов мяса. Все подбирали у специальных поставщиков. Алексей Макаров, повар

Борцы удивили своими предпочтениями. Лимонная вода всегда должна быть под рукой.

Лимонную воду попросили. Видимо, чем-то способствует. Ольга Арефьева, заведующая производством кафе

Несмотря на четко составленное меню, есть и отступления. Ольгу Арефьеву пригласили прямо в спортзал, чтобы сообща решить некоторые вопросы.

Теперь мы знаем, как кормить борцов. Ольга Арефьева, заведующая производством кафе

В центре спортивной подготовки в принципе знают, как принимать борцов. Ребятам будут находиться здесь вплоть до старта первенства мира. Выезжать никуда не нужно. Живут в комнатах по два человека. В гостиничном комплексе 100 номеров, здесь могут принять максимум 250 постояльцев.