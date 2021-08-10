В Уфе открыли развязку на улице Заки Валиди

Многие спрашивали, зачем это нужно – почти полгода испытывать дискомфорт на въезде в город. Отвечу: путепровод расширили с четырех до шести полос, длину пролета увеличили с 24 м до 33 м. Новая развязка рассчитана на больший транспортный поток, примерно на треть превышающий прежние возможности. Это значит, что пробок будет меньше и ездить будет удобнее. До 31 августа 2022 года планируем завершить работы по съездам транспортной развязки. Реконструкцию путепровода мы синхронизировали со строительством нового моста через реку Белую. Его откроем в октябре этого года. Вместе с новой развязкой мы сможем существенно увеличить пропускную способность на южном въезде в Уфу. Еще раз благодарю всех, кто работал здесь днем и ночью и построил эту очень нужную для нас всех развязку!

Радий Хабиров, глава Башкирии