В Башкирии умер 7-летний ребёнок, который отравился грибами

В Мелеузе произошла страшная трагедия. 7-летний ребёнок умер после отравления грибами. Следственный комитет начал проверку произошедшего.
Известно, что мальчик съел тайком от родителей грибы, которые нашел во дворе его частного дома. Вскоре он почувствовал недомогание. Сначала его госпитализировали в местную больницу, потом перевезли в медучреждение Уфы. Однако и в столице врачи не смогли помочь ребенку – пациента экстренно доставили в больницу Москвы.
Несмотря на оказанную помощь, малыш умер на больничной койке. Сейчас произошедшее расследует следком, было возбуждено уголовное дело.