В Башкирии умер 7-летний ребёнок, который отравился грибами

В Мелеузе произошла страшная трагедия. 7-летний ребёнок умер после отравления грибами. Следственный комитет начал проверку произошедшего.

Фото №1 - В Башкирии умер 7-летний ребёнок, который отравился грибами

Известно, что мальчик съел тайком от родителей грибы, которые нашел во дворе его частного дома. Вскоре он почувствовал недомогание. Сначала его госпитализировали в местную больницу, потом перевезли в медучреждение Уфы. Однако и в столице врачи не смогли помочь ребенку – пациента экстренно доставили в больницу Москвы.

Несмотря на оказанную помощь, малыш умер на больничной койке. Сейчас произошедшее расследует следком, было возбуждено уголовное дело.

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