В Башкирии умер 7-летний ребёнок, который отравился грибами

Известно, что мальчик съел тайком от родителей грибы, которые нашел во дворе его частного дома. Вскоре он почувствовал недомогание. Сначала его госпитализировали в местную больницу, потом перевезли в медучреждение Уфы. Однако и в столице врачи не смогли помочь ребенку – пациента экстренно доставили в больницу Москвы.