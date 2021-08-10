Глава Башкирии контролирует ситуацию с лесными пожарами с вертолёта

В Башкирии продолжается активная борьба с лесными пожарами. По состоянию на 06:00 10 августа, зафиксировано 27 очагов возгорания.

Фото №1 - Глава Башкирии контролирует ситуацию с лесными пожарами с вертолёта

Общая площадь возгорания достигла 3104,8 га. Только 13 из существующих пожаров локализованы. Самый крупный пожар зафиксирован в Бурзянском и Хайбуллинском районах. На тушение леса брошены все силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС, волонтёров, добровольцев и других служб.

Глава Башкирии контролирует ситуацию с пожарами с вертолёта, чтобы на земле предпринять самые действенные меры по тушению огня. 

Облетаем территорию лесных пожаров. Пока оцениваем ситуацию сверху, выводы сделаем на земле.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: khabirovradii

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