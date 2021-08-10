В Башкирии смягчили наказание серийному маньяку

В 2001 году мужчина, уже совершив более 10 жестоких убийств, увидел 16-летнюю студентку в селе Месягутово на автостанции. Он предложил подвезти её до дома, но по дороге заехал в лесополосу, где надругался над девушкой, а после задушил. Маньяк привязал тело убитой к автомобилю тросом, вывез в лес и скрылся.