В Башкирии смягчили наказание серийному маньяку

Верховный суд Башкирии смягчил наказание Евгению Петрову, серийному маньяку, который также известен как «новоуральский потрошитель».
В 2001 году мужчина, уже совершив более 10 жестоких убийств, увидел 16-летнюю студентку в селе Месягутово на автостанции. Он предложил подвезти её до дома, но по дороге заехал в лесополосу, где надругался над девушкой, а после задушил. Маньяк привязал тело убитой к автомобилю тросом, вывез в лес и скрылся.
18 июня 2021 года суд назначил Евгению Петрову наказание в виде 12 лет лишения свободы. Однако обвиняемый подал апелляционную жалобу. Сегодня, 10 августа, Верховный суд изменил срок убийце на 11 лет и 10 месяцев лишения свободы.
К слову, за многочисленные преступления против сексуальной неприкосновенности и убийства маньяку вынесено наказание в виде пожизненного лишения свободы.