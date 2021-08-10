«Спасибо за терпение»: Радий Хабиров дал старт движению по путепроводу на Заки Валиди

Движение по новому путепроводу через проспект Салавата Юлаева в створе улицы Заки Валиди запустили раньше срока. В запуске движения принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Реконструкцию транспортной развязки начали в январе прошлого года. И теперь его пропускная способность выросла почти на треть- шесть полос вместо прежних четырех. А сам пролет удлинили. В будущем его свяжут с выездом на новый автомобильный мост через реку Белую, который достроят этой осенью, а в следующем году завершат организацию развязок путепровода.

Параллельно ведутся работы и на других дорожных объектах – строительство Восточного выезда и путепровода через железную дорогу в сторону Нагаево.  

Фото №1 - «Спасибо за терпение»: Радий Хабиров дал старт движению по путепроводу на Заки Валиди

Спасибо за терпение, спасибо строителям. Нам все равно предстоит большое количество мероприятий сделать, поэтому я вновь прошу жителей потерпеть, потому что мы все таки работаем на стратегию. Если мы это не будем делать, город захлебнется. Мы даже не успеваем, мы пока догоняем тот объем машин, который появляется. Но учитывая Восточный выезд, наши планы по мосту через Интернациональную, развязки на Нагаевском перекрестке мы уже делаем. Это большая комплексная работа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
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