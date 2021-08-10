«Спасибо за терпение»: Радий Хабиров дал старт движению по путепроводу на Заки Валиди

Движение по новому путепроводу через проспект Салавата Юлаева в створе улицы Заки Валиди запустили раньше срока. В запуске движения принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Реконструкцию транспортной развязки начали в январе прошлого года. И теперь его пропускная способность выросла почти на треть- шесть полос вместо прежних четырех. А сам пролет удлинили. В будущем его свяжут с выездом на новый автомобильный мост через реку Белую, который достроят этой осенью, а в следующем году завершат организацию развязок путепровода.
Параллельно ведутся работы и на других дорожных объектах – строительство Восточного выезда и путепровода через железную дорогу в сторону Нагаево.