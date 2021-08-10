«Спасибо за терпение»: Радий Хабиров дал старт движению по путепроводу на Заки Валиди

Спасибо за терпение, спасибо строителям. Нам все равно предстоит большое количество мероприятий сделать, поэтому я вновь прошу жителей потерпеть, потому что мы все таки работаем на стратегию. Если мы это не будем делать, город захлебнется. Мы даже не успеваем, мы пока догоняем тот объем машин, который появляется. Но учитывая Восточный выезд, наши планы по мосту через Интернациональную, развязки на Нагаевском перекрестке мы уже делаем. Это большая комплексная работа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан