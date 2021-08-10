«Вместе можем больше»: как волонтеры помогают тушить леса Башкирии

В Зианчуринский и Хайбуллинский районы выехала бригада волонтеров. В регионе продолжается тушение лесных пожаров. Совместными усилиями проводится опашка населенных пунктов, граничащих с лесными массивами.

Организован авиамониторинг ситуации с применением самолета АН-2 и беспилотными летательными аппаратами МЧС России. Сегодня к очагам возгораний выехали группы добровольцев.

Эти кадры напоминают фильм-катастрофу. Горят более трех тысяч гектаров леса. Сейчас в Башкортостане действуют 27 лесных пожаров. 13 из них локализованы. Однако сил и средств для тушения не хватает. Со всех уголков республики на место ЧП приезжают добровольцы. Хайбуллинский, Зианчуринский, Бурзянский и Зилаирские районы – именно там сейчас как никогда нужна рабочая сила. На данный момент около 400 волонтеров находятся на местах. По данным МЧС по республике, угрозы распространения пожаров на населенные пункты нет.

Работа идет и днем, и ночью. Помогает кто чем может: кто-то привозит еду бригаде волонтеров, а кто-то идет в самое пекло. В числе таких добровольцев и Адис Мухаметгареев. Он приехал из Нефтекамска. В тушении пожаров участвует не впервые.

Хорошо, что есть люди неравнодушные, которые всех нас собрали для того, чтобы выехать. Кто-то предоставил технику. Адис Мухаметгареев, житель г. Нефтекамска

Общее число привлеченных сил и средств составляет 1114 человек и 206 единиц техники. Сегодня из Уфы выехала еще одна группа добровольцев. Среди них – члены Госсобрания республики и журналисты.

Вот эта лопата служит мне уже лет 8-9. Я чем могу – помогу. Вместе мы можем больше. С таким количеством людей, МЧСников, я думаю, справимся без проблем. Наиль Юнусов, ведущий программы «Салям» на телеканале БСТ

День-два все эти очаги ликвидируем. Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Также в Хайбуллинский район выехала дополнительная бригада. Около 50 человек от патриотического клуба, Комитета по молодежной политике и республиканского центра волонтерского движения. Сейчас в Хайбуллинском районе работает наибольшее количество волонтеров – свыше двух тысяч человек.

И лес, и поля – это наши легкие. Надо чем-то дышать, надо, чтобы потом где-то зверушки бегали. Мы хотим, чтобы у нас что-то еще осталось. Надо идти и спасать. Гурий Поляков, директор Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи Республики Башкортостан