Минздрав Башкирии рассказал об особенностях вакцины «Спутник Лайт»

Сегодня, 10 августа, в министерстве здравоохранения прошёл традиционный брифинг, посвященный вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, рассказал об особенностях вакцины «Спутник Лайт». Напомним, в начале августа в республику завезли крупную партию данной вакцины – около 17 тысяч доз, которые распределили по прививочным пунктам.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» рекомендуется для ревакцинации или тем, кто уже переболел коронавирусом. Однако пока применение данной вакцины не разрешено для пациентов старше 60 лет.

Остальные противопоказания для вакцины «Спутник Лайт» совпадают с противопоказаниями для «Спутника V»: чувствительность к компонентам вакцины, аллергические реакции в анамнезе, обострение острых инфекционных и неинфекционных заболеваний.