Сестры Мурзабаевы представят Башкирию на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров

Как перейти из самбо в грэпплинг и добраться до юниорского чемпионата мира? Сестры Мурзабаевы из Стерлитамакского района представят нашу республику на предстоящем домашнем планетарном первенстве по спортивной борьбе. Спортсменки проходят заключительную подготовку перед турниром в родном селе Тюрюшля.

Вся жизнь в борьбе. Сестры Мурзабаевы занимаются единоборствами с раненого детства. Выбора практически и не было. Папа девочек – тренер по самбо. Начинали именно с этого вида, но после попробовали и борьбу на поясах и грэпплинг, в котором начало получаться лучше.

В грэпплинге больше именно борьбы, поэтому выбрала его. После чемпионата мира поняла, что может что-то получиться.

Карина Мурзабаева, призер первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров 2019 г.

Карина – младшая из сестер Мурзабаевых. в 2019 в Баку она завоевала две бронзовые награды на юниорском первенстве. Этот результат подстегнул Аделину. Теперь обе сумели завоевать путевку на домашний планетарный турнир. Причем отобраться было непросто. Сначала нужно было выиграть республиканское первенство, затем окружное и всероссийское.

Я очень сильно переживаю, потому что большая ответственность, много людей переживают, поддерживают.

Аделина Мурзабаева, участница первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров в Уфе

Заключительные сборы перед первенством мира девушки проходят дома. Тренируются по два раза в день. С утра работают над физической подготовкой, днем – над технической. Для каждой – индивидуальное задание от тренеров.

Главное в жизни сестер Мурзабаевых – спорт. Однако не забывают девочки и про домашние дела. Мама сильно не напрягает, девушки сами стараются помогать родителям. То гусей напоют, то цветы польют.

Фото №1 - Сестры Мурзабаевы представят Башкирию на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров
Уфимская волна

Аделина уехала сейчас жить в Стерлитамак, без нее скучаем.  

Анна Мурзабаева, мама сестер Мурзабаевых

Помимо спорта в жизни девушек особое место занимает учеба. Карина пока еще учится в школе, а Аделина – в Стерлитамакском филиале БашГУ. Спортсменка – будущий юрист. Папа признается, что на первенстве мира больше будет болеть именно за старшую дочь, а мама наоборот.

Она более сложно перешла в грэпплинг, а у Кирины все впереди.

Редик Мурзабаев, папа сестер Мурзабаевых, директор ДЮСШ Стерлитамакского района

Но не только родители будут переживать за сестер Мурзабаевых. Жители родной деревни знают об успехах девушек и городятся ими. Во время первенства мира из Тюрюшлей в Уфу отправится целый автобус с персональными болельщиками башкирских спортсменок.

Весь наш коллектив и все ученики будем поддерживать наших спортсменок.

Дмитрий Занин, директор школы с. Тюрюшля

Ждать выступления сестер Мурзабаевых осталось недолго. Представители грэпплинга выйдут на ковер первыми. Их турнир стартует 13 августа, а это значит, что совсем скоро мы будем отчаянно болеть и верить в башкирских спортсменок.

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