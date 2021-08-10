Сестры Мурзабаевы представят Башкирию на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров

Как перейти из самбо в грэпплинг и добраться до юниорского чемпионата мира? Сестры Мурзабаевы из Стерлитамакского района представят нашу республику на предстоящем домашнем планетарном первенстве по спортивной борьбе. Спортсменки проходят заключительную подготовку перед турниром в родном селе Тюрюшля.
Вся жизнь в борьбе. Сестры Мурзабаевы занимаются единоборствами с раненого детства. Выбора практически и не было. Папа девочек – тренер по самбо. Начинали именно с этого вида, но после попробовали и борьбу на поясах и грэпплинг, в котором начало получаться лучше.
Карина – младшая из сестер Мурзабаевых. в 2019 в Баку она завоевала две бронзовые награды на юниорском первенстве. Этот результат подстегнул Аделину. Теперь обе сумели завоевать путевку на домашний планетарный турнир. Причем отобраться было непросто. Сначала нужно было выиграть республиканское первенство, затем окружное и всероссийское.
Заключительные сборы перед первенством мира девушки проходят дома. Тренируются по два раза в день. С утра работают над физической подготовкой, днем – над технической. Для каждой – индивидуальное задание от тренеров.
Главное в жизни сестер Мурзабаевых – спорт. Однако не забывают девочки и про домашние дела. Мама сильно не напрягает, девушки сами стараются помогать родителям. То гусей напоют, то цветы польют.
Помимо спорта в жизни девушек особое место занимает учеба. Карина пока еще учится в школе, а Аделина – в Стерлитамакском филиале БашГУ. Спортсменка – будущий юрист. Папа признается, что на первенстве мира больше будет болеть именно за старшую дочь, а мама наоборот.
Но не только родители будут переживать за сестер Мурзабаевых. Жители родной деревни знают об успехах девушек и городятся ими. Во время первенства мира из Тюрюшлей в Уфу отправится целый автобус с персональными болельщиками башкирских спортсменок.
Ждать выступления сестер Мурзабаевых осталось недолго. Представители грэпплинга выйдут на ковер первыми. Их турнир стартует 13 августа, а это значит, что совсем скоро мы будем отчаянно болеть и верить в башкирских спортсменок.