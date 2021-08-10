В Башкирии из реки извлекли тело 50-летней женщины

В Башкирии за сутки зафиксировано два трагических случая на воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, 9 августа поступило сообщение, что на озере Муштинское у деревни Старая Мушта пропал 65-летний мужчина. В состоянии алкогольного опьянения он ушёл купаться, но на суше больше не появился. Сейчас водолазы ведут поиски его тела.

В этот же чуть позже на пульт службы спасения поступило сообщение о гибели 50-летней женщины. Она также отправилась купаться в состоянии алкогольного опьянения в реке Белой у Бирска. Её тело нашли спасатели.