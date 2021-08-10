В Башкирии водитель сгорел заживо в собственном авто

О жутком инциденте рассказала пресс-служба ГИБДД РБ. Сегодня, 10 августа, в Стерлитамаке мужчина сгорел заживо в собственной машине.

Инцидент произошёл около четырёх часов дня. Автомобилист за рулём «Лады Приоры» двигался на высокой скорости по Геологической улице. В один момент он не справился с управлением и влетел в жилой дом на улице Свердлова.

От удара машину охватило огнём. Очевидцы попытались вытащить отключившегося водителя, но не успели. Несчастный погиб в горящей машине.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Также предстоит установить личность погибшего.