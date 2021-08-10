Радий Хабиров провел выездное заседание в Хайбуллинском районе

Для координационных служб и волонтеров, борющихся с лесными пожарами в Зауралье, организуют устойчивую телефонную и радиосвязь. Соответствующее поручение сделал сегодня Глава Башкортостана. Радий Хабиров провел выездное заседание оперативного штаба в Хайбуллинском районе.

Глава республики поблагодарил тех, кто борется с огнем и попросил создать единый республиканский центр с филиалами на местах, обучить добровольцев и обеспечить спецодеждой, противопожарным инвентарем. По словам Радия Хабирова, это должны быть подготовленные люди, которые смогут мобилизоваться за короткое время. В ходе заседания руководитель Башкортостана также поручил разработать законодательные инициативы для защиты лесов от умышленных поджогов и ужесточить наказание за такие факты.

Я переговорил уже с рядом крупных предприятий. Любая помощь, которая вам нужна, мы ее обеспечим. Сейчас надо остановить эту историю. Огромное вам спасибо. Ситуация не столь трагична, но надо эту историю завершать. Я запросил сводку Гидромета. К сожалению, в ближайшее время нам не приходится ождать дождей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня в республике действуют более 20 природных пожаров. Леса и степи горят на территории Хайбуллинского, Зилаирского, Зианчуринского, Бурзянского и Абзелиловского районов. Общая площадь пожаров составляет свыше 3 тысяч гектаров. Часть очагов локализована. Местные жители, волонтеры и спасатели проводят опашку населенных пунктов, прокладывают минерализованные полосы, тушат огонь с помощью ранцев и лопат, применяют встречный пал. Пожарные рассказали, что требуется специализированная пожарная техника на автомобилях повышенной проходимости и автобусы для мобильной переброски групп. Радий Хабиров заявил, что даст необходимые поручения.