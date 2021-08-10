Радий Хабиров провел выездное заседание в Хайбуллинском районе

Для координационных служб и волонтеров, борющихся с лесными пожарами в Зауралье, организуют устойчивую телефонную и радиосвязь. Соответствующее поручение сделал сегодня Глава Башкортостана. Радий Хабиров провел выездное заседание оперативного штаба в Хайбуллинском районе.
Глава республики поблагодарил тех, кто борется с огнем и попросил создать единый республиканский центр с филиалами на местах, обучить добровольцев и обеспечить спецодеждой, противопожарным инвентарем. По словам Радия Хабирова, это должны быть подготовленные люди, которые смогут мобилизоваться за короткое время. В ходе заседания руководитель Башкортостана также поручил разработать законодательные инициативы для защиты лесов от умышленных поджогов и ужесточить наказание за такие факты.
Сегодня в республике действуют более 20 природных пожаров. Леса и степи горят на территории Хайбуллинского, Зилаирского, Зианчуринского, Бурзянского и Абзелиловского районов. Общая площадь пожаров составляет свыше 3 тысяч гектаров. Часть очагов локализована. Местные жители, волонтеры и спасатели проводят опашку населенных пунктов, прокладывают минерализованные полосы, тушат огонь с помощью ранцев и лопат, применяют встречный пал. Пожарные рассказали, что требуется специализированная пожарная техника на автомобилях повышенной проходимости и автобусы для мобильной переброски групп. Радий Хабиров заявил, что даст необходимые поручения.
Рабочих рук не хватает. Желающие поработать волонтерами или оказать другую помощь для пострадавших районов могут обратиться по номеру Республиканского ситуационного антиковидного центра в Уфе: 8-(347) 218-19-19.