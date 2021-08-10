В Башкирии школы начали подготовку к новому учебному году

В День знаний в Башкортостане за парты сядут более 60 тысяч первоклассников. В школах на сегодня идет подготовка к учебному году. Косметические ремонты, покупка оборудования, облагораживание территории. При этом во многих работах задействованы и сами обучающиеся. Всего же в Башкортостане в этом году числится почти 500 тысяч школьников.
Пока вместо ручки в руках старшеклассника Дамира Валеева моющий аппарат. Трудовая практика длится чуть больше недели. Школьники поливают цветы, убираются в кабинетах. Отлынивающих от работы детей нет, ведь стараются для себя.
В 158-й Башкирской гимназии обновили несколько кабинетов, а один преобразовали полностью. Благодаря федеральной программе в класс информатики закупили ноутбуки и другую технику. Также установят новую мебель. На эти цели из казны выделили 1 миллион 600 тысяч рублей. Самое заметное изменение начинается на входе. Крыльцо гимназии станет безопасным для школьников даже зимой.
Противоэпидемические меры в стенах школ также сохраняются. Антисептики, рециркуляторы, отдельные входные группы и сигнальные ленты в классах, отделяющие зону учителя и детей. Кроме того, преподаватели столичной полилингвальной школы № 44 заняты и эстетической стороной – все кабинеты будут украшены ко Дню знаний.
Тех, кто впервые сядет за парту, в этой школе насчитывается 206 детей. Всего же образовательное учреждение примет 1400 школьников. Учеба проходит в первую смену, во вторую предусмотрены только дополнительные занятия. На свободное место в полилингвальном классе может претендовать любой ребенок из Уфы, но только в случае прохождения теста.
Подготовка к учебному году в 44 -й школе начинается еще на улице – спиливают деревья, обновляют краску на заборах. Ярче станет и столовая. О том, как будет проходить традиционная линейка, станет известно ближе ко Дню знаний.