В Башкирии школы начали подготовку к новому учебному году

В День знаний в Башкортостане за парты сядут более 60 тысяч первоклассников. В школах на сегодня идет подготовка к учебному году. Косметические ремонты, покупка оборудования, облагораживание территории. При этом во многих работах задействованы и сами обучающиеся. Всего же в Башкортостане в этом году числится почти 500 тысяч школьников.

Пока вместо ручки в руках старшеклассника Дамира Валеева моющий аппарат. Трудовая практика длится чуть больше недели. Школьники поливают цветы, убираются в кабинетах. Отлынивающих от работы детей нет, ведь стараются для себя.

Грусть есть, что школу заканчиваем. Надо принимать решение, куда поступать. Остаться в городе или уехать. Когда занимаемся отработкой, хочется оставить что-нибудь хорошее школе, другим детям. Дамир Валеев, ученик 11-го класса Башкирской гимназии №158 им. М. Карима

В 158-й Башкирской гимназии обновили несколько кабинетов, а один преобразовали полностью. Благодаря федеральной программе в класс информатики закупили ноутбуки и другую технику. Также установят новую мебель. На эти цели из казны выделили 1 миллион 600 тысяч рублей. Самое заметное изменение начинается на входе. Крыльцо гимназии станет безопасным для школьников даже зимой.

Укладываем нескользящие плитки. На ступенях прорезиненное нескользящее покрытие. Дети иногда опаздывают, забегают. Наледи на резине не будет. Не будет скользко, все для безопасности. Азат Акманов, Заместитель директора Башкирской гимназии №158 им. М. Карима

Противоэпидемические меры в стенах школ также сохраняются. Антисептики, рециркуляторы, отдельные входные группы и сигнальные ленты в классах, отделяющие зону учителя и детей. Кроме того, преподаватели столичной полилингвальной школы № 44 заняты и эстетической стороной – все кабинеты будут украшены ко Дню знаний.

Создаем праздник. Все-таки это праздник. И для нас, и для детей. Мы три месяца не виделись. Кто-то идет в школу в первый раз. У 11-классников заключительный этап. Важно создать праздник вначале. Мария Гаязова, учитель начальных классов полилингвальной школы № 44

Тех, кто впервые сядет за парту, в этой школе насчитывается 206 детей. Всего же образовательное учреждение примет 1400 школьников. Учеба проходит в первую смену, во вторую предусмотрены только дополнительные занятия. На свободное место в полилингвальном классе может претендовать любой ребенок из Уфы, но только в случае прохождения теста.

Для 10-х и 5-х классов объявляем дополнительный набор. 23 августа будет первый этап – тестирование. 24 – зачисление в класс, кто прошел тестирование. Азат Батыршин, директор полилингвальной школы №44