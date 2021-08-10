Как изменится «BetBoom Арена» в Уфе

Розыгрыши для болельщиков, именные места для самых преданных, обновленный маскот и дом для спасенной собаки. «BetBoom Арену» ждут изменения. Теперь так называется стадион «Нефтяник», на котором играет и базируется ФК «Уфа».

Напомним, букмекерская контора еще в июне интегрировала свой нейминг в название стадиона. Сегодня на пресс-конференции гендиректор клуба Шамиль Газизов совместно с представителями букмекера рассказали, что изменится на спортивной площадке.

Какой станет «BetBoom Арену» решают и болельщики. Предложения заранее собрали в соцсетях. И многие воплотятся уже в этом году.

Места для фан-секторов, отметил Шамиль Газизов, а их у ФК «Уфа» несколько, визуально будут выделены. Зрителям постараются подарить и немного тепла. К сожалению, обогрев для стадиона стоит больших денег, объяснил Шамиль Газизов. Поэтому для болельщиков закупят не продуваемые пледы и построят рядом со стадионом специальную сферу.

В скором времени появится и место для истории клуба. Ее изобразят на специальных кубах. Поддерживать финансово букмекерская компания собирается и перфомансы фанатов. А вот Шамиль Газизов призвал к ответу тех, кто уничтожил клубное граффити на улице Менделеева.

Новый сезон начался уже на стадионе под новым названием. ФК «Уфа» совместно с титульным спонсором собираются разнообразить и матчдэй-программу. Но, к сожалению, пока из-за антиковидных мер многие идеи придется отложить. С BetBoom уфимский клуб сотрудничает с 2018 года, компания спонсирует также ФК «Оренбург», «Урал» и «Арсенал». Контракт на интеграцию нейминга подписали на три года.

«Уфе» тесно в стенах нынешнего стадиона. У уфимского клуба, выступающего в Российской премьер-лиге, сейчас самый скромный стадион среди 16 команд. Так что пока апгрейдить по мере возможностей будут «BetBoom Арену». А в то время, когда клуб мечтает о новом доме, свое пристанище уже точно получит один из сотрудников «Уфы» – Будулай. Два года назад этого мохнатого малыша спасли от смерти. Сбитый машиной пёс приполз к стадиону, видимо, умирать.