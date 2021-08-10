В Башкирии предпринимателям платят за трудоустройство безработных

Работодатели Башкортостана могут получать выплаты от государства за обучение новых сотрудников. Сумму в размере почти 58 тысяч рублей выделят тем предпринимателям, которые взяли на работу жителей, стоящих на учете в центре занятости. В Бирске одна из компаний устроила к себе по такой схеме пятерых сотрудников. Как сейчас справляются со своими обязанностями новоиспеченные работники?

Размешать бетон, разгрузить мешки и побелить стену. Теперь это новые обязанности Виталия Шамшеева. Свою работу мужчина нашел полгода назад благодаря центру занятости.

Благодаря программе «Субсидирование найма» владельцы малого бизнеса имеют возможность обучить и взять к себе на работу специалиста без затрат. За все время стажировки работодателю выплачивают почти 58 тысяч рублей. Виталий и его коллеги также попали под эту программу в одной из строительных фирм. Туда же на работу в качестве экономистов взяли и двух молодых девушек. Одна из них, Дарья Казанцева, год назад окончила колледж и пошла работать по специальности.

В строительной компании сейчас работают пять специалистов по программе «Субсидирование найма». Всего для северных районов республики выделили квоты на 214 мест. 27 из них уже успели занять жители Бирска.