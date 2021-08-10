В Уфе нашли уникальные артефакты двух исторических эпох

В центре Уфы идут археологические раскопки. Недалеко от Монумента дружбы числится археологический памятник «Городище Уфа – 3». Там работают студенты и преподаватели Башкирского педагогического университета. Они уже нашли артефакты эпохи Раннего железного века и Средневековья. Какие предметы быта сохранились?

Непрофессионалу отличить эти осколки от обычных камней или мусора практически невозможно. Этой керамической посудой пользовались еще в Средневековье. Принадлежность артефакта той или иной эпохе второкурсница Александра Ложкина может определить по толщине изделия. Например, чем древнее кусочек, тем тоньше его ваяли вручную.

18 век выглядит вот так. Сохранность хорошо заметна. 18-й и 19-й более толстые. И сделаны гончарным кругом. А это самодельное, руками лепили. Александра Ложкина, студентка колледжа БГПУ им. М. Акмуллы

На месте раскопок развернулась художественная лаборатория. Все артефакты должны быть срисованы на миллиметровую бумагу. Каждый осколочек занимает около десяти минут. Чем больше мелких деталей на нем, тем сложнее срисовывать.

Это должно быть очень точно. Все выемки, маленькие сколы нужно указать на рисунке. Ничего не забыть, с точностью до миллиметра. Наина Казакбаева, студентка колледжа БГПУ им. М. Акмуллы

Рисунок попадет в компьютер, а затем в общую базу. Каким изобразит находку студентка, таким его увидят другие. В 1960-е годы в Уфе были выделены три памятника археологии. На Монументе дружбы – древнеуфимская крепость, также «Городище Уфа-II» и нынешнее место раскопок «Городище Уфа-III». Среди находок есть монеты, украшения, костяные изделия, бахмутинская и чилийская керамика. Археологи удивлены и сами, что в центре столицы удалось сохранить такие богатства.

Мы находимся на юго-восточном мысе «Городище Уфа-III». Население здесь стало проявляться на границе Раннего железного века и в эпоху Средневековья. С 16-го века здесь появляется русский слой. Приходят русские стрельцы и основывают город, который мы знаем. Николай Щербаков, кандидат исторических наук, преподаватель БГПУ им. М. Акмуллы

Археологические раскопки идут параллельно с ремонтом развязки на Заки Валиди. Таковы требования федерального закона. Прежде чем здесь появятся новые современные коммуникации, должны быть извлечены все артефакты. И только на этом участке, а он не единственный, исторические богатства будут искать на площади более чем в 500 кв метров.