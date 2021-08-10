На чемпионате мира среди юниоров выступят два борца греко-римского стиля от Башкирии

Сегодня тренерский штаб сборной России объявил состав участников на турнир. Республику представят Саид-Хусейн Бакаев и Адлан Амриев. Сейчас на заключительном сборе в Уфе находятся около 50 спортсменов.

Позади больше трех десятков сборов, изнурительные тренировки, и все для того, чтобы услышать заветные слова: «Ты в составе». Начало сезона у башкирского борца Саид-Хусейна Бакаева не задалось. Дважды он останавливался в шаге от золотой награды: сначала на первенстве России, затем на международном турнире памяти Сураката Асиятилова. Огромную работу над ошибками провел спортсмен до Спартакиады молодежи России. Затем показал себя на контрольных схватках в Алуште и в Уфе.

Не сомневался в своем воспитаннике тренер Валерий Коробов. Он приехал из Белорецка, чтобы поддержать Бакаева в контрольных схватках. Борцы провели по несколько поединков с разными соперниками. Состав пар и порядок выхода на ковер определял лично старший тренер сборной Николай Монов. Под его чутким руководством состоялось около ста поединков.

Еще одним участником домашнего чемпионата мира стал Адлан Амриев. Он будет представлять страну в весе до 87 килограммов. Спортсмену удалось восстановиться после травмы руки, которую он получил во время полуфинала Спартакиады молодежи России.

География участников предстоящего чемпионата мира в Уфе обширна. В состав сборной попали представители разных регионов. В основном это победители первенства страны. Но в некоторых весовых категориях тренерскому штабу было непросто определиться с выбором.