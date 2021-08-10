В Башкирии более десяти семей могут остаться на улице

В Нефтекамске свыше десяти семей могут остаться на улице. Местный завод «Искож», который в советское время построил дом для своих сотрудников, закрылся. Теперь руководство предприятия решило забрать помещения, признав их нежилыми. Жильцам злополучного дома уже отключили коммуникации.
Свежий воздух и еда на костре – жители одного из нефтекамских дворов устроили настоящий пикник. Такому соседскому отдыху позавидует любой европеец. Но сплотиться пришлось. Питаться на улице люди вынуждены последние три дня. Ведь по решению Арбитражного суда им отключили коммуникации в доме.
Жильцы дома – это прежние сотрудники пожарной охраны при заводе «Искож» и их родственники, которым выдавали эти квартиры во время работы на предприятии. К примеру, Данил Исламов устроился в пожарную охрану «Искожа» в 1984 году. Ему тут же выдали комнату при пожарной части, а затем и квартиру.
Похожие истории за спинами жильцов еще одиннадцати квартир. В 2014 году пожарная часть при заводе «Искож» была закрыта, а несколько дней назад дом, в котором проживали экс-сотрудники, отключили от газа, электричества и воды так как владельцы здания, коим является руководство завода, подали заявление о признании трехэтажки нежилым помещением.
Представители завода на наш запрос ответили письменно. В комментарии говорится, что после ликвидации пожарной части и окончания трудовых отношений жители перестали платить за аренду. А у половины квартирантов есть задолженность по коммунальным платежам. В историю вмешалась городская администрация, которая предложила нефтекамцам переехать во временное жилье.
Противостояние сторон продолжается. Жильцы собираются подавать апелляционную жалобу. Говорят, что готовы терпеть неудобства в ходе борьбы за дом, где живут уже не один десяток лет.