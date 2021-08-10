В Башкирии более десяти семей могут остаться на улице

В Нефтекамске свыше десяти семей могут остаться на улице. Местный завод «Искож», который в советское время построил дом для своих сотрудников, закрылся. Теперь руководство предприятия решило забрать помещения, признав их нежилыми. Жильцам злополучного дома уже отключили коммуникации.

Свежий воздух и еда на костре – жители одного из нефтекамских дворов устроили настоящий пикник. Такому соседскому отдыху позавидует любой европеец. Но сплотиться пришлось. Питаться на улице люди вынуждены последние три дня. Ведь по решению Арбитражного суда им отключили коммуникации в доме.

Готовим на буржуйке, как можем, чем удобно. Потому что мы не можем готовить в домашних условиях. Готовим на весь дом, так как у нас буржуйка одна. Гузель Вековишнина, жительница дома

Жильцы дома – это прежние сотрудники пожарной охраны при заводе «Искож» и их родственники, которым выдавали эти квартиры во время работы на предприятии. К примеру, Данил Исламов устроился в пожарную охрану «Искожа» в 1984 году. Ему тут же выдали комнату при пожарной части, а затем и квартиру.

В день у нас бывало 24 выезда. У нас четыре машины были. Постоянно на выезде были. Мы и город обслуживали. Я сам почти до Татышлинского района доехал однажды, там целая улица горела. Я сам туда ездил. Данил Исламов, бывший водитель пожарной охраны завода «Искож»

Похожие истории за спинами жильцов еще одиннадцати квартир. В 2014 году пожарная часть при заводе «Искож» была закрыта, а несколько дней назад дом, в котором проживали экс-сотрудники, отключили от газа, электричества и воды так как владельцы здания, коим является руководство завода, подали заявление о признании трехэтажки нежилым помещением.

Акт-приказ. Это мы привезли из Москвы оригиналы. Там указано, что это – жилое. Дом строился по проекту. Дом был жилой. Пождепо на четыре машины и жилые квартиры. Вышка трехэтажная пожарная с административно-жилыми помещениями. Раиля Исламова, жительница дома

Представители завода на наш запрос ответили письменно. В комментарии говорится, что после ликвидации пожарной части и окончания трудовых отношений жители перестали платить за аренду. А у половины квартирантов есть задолженность по коммунальным платежам. В историю вмешалась городская администрация, которая предложила нефтекамцам переехать во временное жилье.