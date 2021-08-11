В Башкирии продолжают полыхать 25 лесных пожаров

МЧС по Башкирии сообщает оперативную сводку по лесным пожарам в республике. По состоянию на 08:00 11 августа, продолжают действовать 25 возгораний.

За сутки было зарегистрировано 6 новых очагов возгорания в таких районах, как Белорецкий, Учалинский, Баймакский, Зилаирский и Дуванский. Общая площадь возгорания составила 22,15 га. При этом ликвидировано 8 очагов возгорания на общей площади 25,1 га.

Самый крупный пожар продолжает полыхать в Хайбуллинском районе. Больше всего очагов возгорания зафиксировано в Бурзянском районе (10 очагов).