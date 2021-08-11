В Башкирии за сутки в авариях погибли семь человек

Жуткую статистику опубликовала пресс-служба ГИБДД Башкирии. За одни сутки в республике в авариях погибли 7 человек, а 13 пострадали.

Так, в Белорецке произошло столкновение 33-летнего мужчины на мопеде и 27-летнего парня на «Ладе Веста». От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице. Водительских прав у него не было.

В Дюртюлинском районе на 14 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск столкнулись «Рено Логан» и «Рено Дастер». В аварии погиб 41-летний водитель «Логана». Второй водитель не пострадал.

В Уфе на 12 км автодороги Уфа-Оренбург 21-летний местный житель на «Мазда2» врезался в попутную «Исузу». От полученных травм молодой водитель скончался на месте.

В Туймазинском районе в селе Гафурово 42-летний пьяный водитель сбил насмерть 84-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть без светоотражающих элементов на одежде. С места ДТП мужчина скрылся, но вскоре был задержан.

В Янаульском районе на 20 км автодороги Янаул – Верхние Татышлы 59-летний водитель управлял автокраном на базе «Урал», но в один момент допустил съезд в кювет. От полученных травм он скончался на месте аварии.

В Стерлитамаке 64-летний местный житель на «Ладе Приора» не справился с управлением и влетел в жилой дом по улице Свердлова. Авто охватило огнём. Водитель скончался.

В Салаватском районе на 18 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит столкнулись BMW и ВАЗ-2111, 49-летний водитель которого скончался от полученных травм.