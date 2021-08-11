В Башкирии без вести пропал 26-летний парень

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков.

В деревне Мурзино Кармаскалинского района пропал 29-летний Антон Калыпов. 9 августа он перестал выходить на связь с близкими. До сих пор о его местоположении ничего неизвестно.

Приметы: рост около 167 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в черно-белую футболку в полоску, темно-синие трико с белыми лампасами и бело-серые кроссовки.