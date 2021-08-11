В Башкирии на тушение лесных пожаров направили тяжелую гусеничную технику

На тушение лесных пожаров в Зианчуринский район направили тяжелую гусеничную технику из Стерлитамака. Сегодня утром к деревне Биштиряк прибыли три бульдозера от «Башкирской содовой компании», именно там ведутся основные работы по борьбе с огненной стихией.

Площадь возгорания около этого населенного пункта составила боле 400 гектаров, из них на 300 гектарах огонь локализован. Бульдозеры привлечены для опашки леса и создания противопожарных полос, чтобы огонь не распространялся. Техника снабжена горюче-смазочными материалами. По словам Зарифа Байгускарова, сегодня-завтра в Хайбуллинский и Зианчуринский район для резерва будет направлено еще пять тонн топлива на средства из республиканского бюджета. Напомним, накануне Глава республики Радий Хабиров дал поручение направить дополнительные средства и силы для ликвидации пожаров в Зауралье. Администрациям пострадавших районов поручено предоставить информацию о расходах по борьбе со стихией в Правительство республики, которые им будут компенсированы.