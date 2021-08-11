Мэрия Уфы раскрыла процент привитых граждан в городе и республике

Сегодня, 11 августа, в администрации Уфы прошло оперативное совещание. Первый заместитель мэра города Марат Гайфуллин раскрыл актуальную статистику по вакцинации от коронавируса.

Фото №1 - Мэрия Уфы раскрыла процент привитых граждан в городе и республике

В Башкирии вакцинацию прошли уже 53% граждан от запланированного объема. Это более 1 миллиона человек. В Уфе этот показатель составил 70%.

При этом Министерство здравоохранения Башкирии отмечает, что для коллективного иммунитета необходимо привить более 2 млн человек. В Уфе от коронавируса должно привиться 530 тысяч человек.

Контролировать коронавирус, по мнению экспертов, возможно только с помощью вакцины.

Со временем это пройдет, как грипп, в том смысле, что мы вытесним его из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, который сейчас называют вакциноуправляемые, как корь, краснуха и все прочее, когда мы с вами победили только за счет вакцины.

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