Мэрия Уфы раскрыла процент привитых граждан в городе и республике

Сегодня, 11 августа, в администрации Уфы прошло оперативное совещание. Первый заместитель мэра города Марат Гайфуллин раскрыл актуальную статистику по вакцинации от коронавируса.
В Башкирии вакцинацию прошли уже 53% граждан от запланированного объема. Это более 1 миллиона человек. В Уфе этот показатель составил 70%.
При этом Министерство здравоохранения Башкирии отмечает, что для коллективного иммунитета необходимо привить более 2 млн человек. В Уфе от коронавируса должно привиться 530 тысяч человек.
Контролировать коронавирус, по мнению экспертов, возможно только с помощью вакцины.