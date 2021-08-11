Мэрия Уфы раскрыла процент привитых граждан в городе и республике

Со временем это пройдет, как грипп, в том смысле, что мы вытесним его из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, который сейчас называют вакциноуправляемые, как корь, краснуха и все прочее, когда мы с вами победили только за счет вакцины.

Азат Мухаметзянов, главврач республиканской клинической инфекционной больницы