«Салават Юлаев» одолел «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» с победы стартовал в Кубке Республики. Уфимский коллектив был сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга – 3:1.

Голами у хозяев льда отметились Сергей Шмелев, Джефф Плэтт и Михаил Науменков. Команда выступает на турнире в синей ретро-форме, которую сшили специально к 60-му юбилею клуба и украсили фамилиями всех игроков, когда-либо выступавших за уфимский клуб. Матч посетил воспитанник башкирского хоккея, двукратный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский.