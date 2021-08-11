В Башкирии появится мемориальный комплекс в честь Канзафар-бия

В Чишминском районе готовится к открытию мемориальный комплекс в честь Канзафар-бия. Памятник возведут благодаря усилиям жителей деревни, в которой родился вождь башкирского племени Минг. Почтить память выдающегося земляка собрались почетные гости и местные жители.
Под звуки курая. Жители деревни Старые Ябалаклы и почетные гости собрались сегодня почтить память вождя своего народа. Канзафар-бий – первый посланец к Ивану Грозному и предводитель борьбы минцев против Ногайской Орды. Его вклад в развитие и сохранение рода неоценим. Так считают его потомки и ученые-историки, изучающие его жизнедеятельность.
В деревне обновили могильный камень вождя и почтили его память. И это лишь один из пунктов программы сохранения исторического наследия. Чуть дальше установят мемориальный комплекс.
Помнят башкирского предводителя и в других уголках республики. Так, в Благоварском районе действует историко-культурный центр «Сарайлы» им. Канзафар-бия. Он работает при Доме культуры села Балышлы. Увековечить память земляка, жившего в XVI веке, решили после того, как краеведы сделали открытие. Первым, кто обратился к русскому царю с просьбой о добровольном присоединении башкир к Российскому государству, был Канзафар-бий.
Мемориальный комплекс расположится здесь. Его главной составляющей будет исторический музей. А перед ним возведут памятник Канзафар-бию. Открытие планируется в начале сентября.