В Башкирии появится мемориальный комплекс в честь Канзафар-бия

В Чишминском районе готовится к открытию мемориальный комплекс в честь Канзафар-бия. Памятник возведут благодаря усилиям жителей деревни, в которой родился вождь башкирского племени Минг. Почтить память выдающегося земляка собрались почетные гости и местные жители.

Под звуки курая. Жители деревни Старые Ябалаклы и почетные гости собрались сегодня почтить память вождя своего народа. Канзафар-бий – первый посланец к Ивану Грозному и предводитель борьбы минцев против Ногайской Орды. Его вклад в развитие и сохранение рода неоценим. Так считают его потомки и ученые-историки, изучающие его жизнедеятельность.

Князья, которые смогли найти выход, вот это решение, они, конечно, сделали не только важный шаг для башкирского народа, но и цивилизационный, в принципе для всей России в данном случае. Юлдаш Юсупов, учёный

В деревне обновили могильный камень вождя и почтили его память. И это лишь один из пунктов программы сохранения исторического наследия. Чуть дальше установят мемориальный комплекс.

Не отступил никуда. Сохранил свои земли. Раздал своим сыновьям. До сегодняшнего дня мы сохранились как нация. Филюс Халиуллин, руководитель Общественной организации дёмских башкир

Помнят башкирского предводителя и в других уголках республики. Так, в Благоварском районе действует историко-культурный центр «Сарайлы» им. Канзафар-бия. Он работает при Доме культуры села Балышлы. Увековечить память земляка, жившего в XVI веке, решили после того, как краеведы сделали открытие. Первым, кто обратился к русскому царю с просьбой о добровольном присоединении башкир к Российскому государству, был Канзафар-бий.

Люди должны знать, что есть такой человек, которого пока мало знают. И дальше будет передаваться (это) нашему молодому поколению, чтобы они брали пример, гордились. Ахнаф Тимербулатов, председатель совета «Родов мин», член исполкома Всемирного курултая башкир