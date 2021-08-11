В США был найден новый штамм коронавируса, от которого умирают чаще

В Америке найден новый опасный штамм коронавируса «Йота». Специалисты сообщают, что он способен значительно повысить уровень смертности от инфекции.

Как сообщают «Известия», новый штамм был найден учёными Колумбийского университета и Департамента здравоохранения города Нью-Йорк. Они проанализировали данные с ноября 2020 года по апрель текущего года и сделали неутешительные выводы. Штамм «Йота» увеличивает коэффициент летальности у людей в возрасте 45-64 лет — на 46%, 65-74 лет — на 82%, старше 75 лет — на 62%.

Первый раз штамм зафиксировали в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Вскоре тот же штамм был выявлен у пациентов уже 27 стран мира. Пока врачи и учёные лишь наблюдают над развитием штамма, ведь пока экспертам мало что о нём известно.