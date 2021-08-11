В Башкирии молодой рабочий лишился кисти

В Стерлитамаке 30-летний сотрудник местного предприятия получил серьёзную травму. В обстоятельствах случившегося разбиралась региональная Гострудинспекция.
13 мая рабочие изготавливали брусчатку на вибропрессе. Один из мастеров работал у пульта, а второй следил за движением поддонов. В один момент один поддон заклинило. Сотрудники предприятия поправили элемент, но, когда включили станок вновь, услышали громкий крик коллеги.
Оказалось, руку молодого рабочего зажало механизмом. Ему оторвало верхнюю часть левой кисти. Ведомство установило, что на предприятии не соблюдалась техника безопасности. В отношении работодателя принимаются меры административного воздействия за нарушение рабочего процесса.