В Башкирии молодой рабочий лишился кисти

13 мая рабочие изготавливали брусчатку на вибропрессе. Один из мастеров работал у пульта, а второй следил за движением поддонов. В один момент один поддон заклинило. Сотрудники предприятия поправили элемент, но, когда включили станок вновь, услышали громкий крик коллеги.