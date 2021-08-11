В Башкирии ищут аферисток, которые обманули 83-летнюю пенсионерку

83-летняя жительница Нефтекамска обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Женщина стала жертвой двух аферисток. Сейчас злоумышленниц ищет полиция.

В квартиру горожанки позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей жилищного хозяйства. Она сообщила, что принесла квитанцию. Доверчивая пенсионерка впустила гостью в дом, но с женщиной зашла ещё одна незнакомка.

Одна из них попросила воды, а когда пенсионерка скрылась на кухне, аферистка присвоила 25 тысяч рублей, которые горожанка прятала под кроватью. Злоумышленницы поспешили скрыться с места преступления, а пенсионерка обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу денег.

Если вы узнали этих женщин или обладаете какой-либо информацией об их местонахождении, просьба сообщить по телефонам: Дежурная часть Отдела МВД России по городу Нефтекамску – (34783) 2 29 02, 8 999 741 11 89, 8 937 32 69 881 или 02 (102). пресс-служба МВД по РБ