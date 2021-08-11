В Башкирии ищут аферисток, которые обманули 83-летнюю пенсионерку

83-летняя жительница Нефтекамска обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Женщина стала жертвой двух аферисток. Сейчас злоумышленниц ищет полиция.
В квартиру горожанки позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей жилищного хозяйства. Она сообщила, что принесла квитанцию. Доверчивая пенсионерка впустила гостью в дом, но с женщиной зашла ещё одна незнакомка.
Одна из них попросила воды, а когда пенсионерка скрылась на кухне, аферистка присвоила 25 тысяч рублей, которые горожанка прятала под кроватью. Злоумышленницы поспешили скрыться с места преступления, а пенсионерка обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу денег.
Фото: МВД по РБ.