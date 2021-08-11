В Башкирии коронавирус за сутки унёс жизни 10 пациентов

Так, в Башкирии за последние сутки было выявлено ещё 287 пациентов с коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 51 163. С выздоровлением выписали 426 человек (за всё время – 46 745). Смертью закончилось ещё 10 случаев заражения, что является суточным антирекордом за всё время пандемии (866).