В Уфе планируют удлинить проспект Салавата Юлаева

Власти Уфы планируют удлинить проспект Салавата Юлаева к большому празднику – к 450-летнему юбилею города. Об этом рассказал глава Октябрьского района Сергей Плотников на совещании в мэрии.

В рамках проекта магистраль планируется удлинить на 3,68 км. Это позволит разгрузить микрорайон Сипайлово. Общая протяженность проспекта составит 68 км. 

Фото №1 - В Уфе планируют удлинить проспект Салавата Юлаева

Общая протяженность перспективы составляет 3,68 км на участке от улицы Латутина с выходом на мост в створе улицы Интернациональной. Реализация проекта поможет разгрузить микрорайон Сипайлово от транзитного транспорта.

Сергей Плотников, глава Октябрьского района

Помимо большого проекта по увеличению проспекта Салавата Юлаева совсем скоро начнётся строительство бульвара Давлеткильдеева в микрорайоне Глумилино.

Фото: 2gis.ru

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями