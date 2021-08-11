В Уфе планируют удлинить проспект Салавата Юлаева

Власти Уфы планируют удлинить проспект Салавата Юлаева к большому празднику – к 450-летнему юбилею города. Об этом рассказал глава Октябрьского района Сергей Плотников на совещании в мэрии.
В рамках проекта магистраль планируется удлинить на 3,68 км. Это позволит разгрузить микрорайон Сипайлово. Общая протяженность проспекта составит 68 км.
Помимо большого проекта по увеличению проспекта Салавата Юлаева совсем скоро начнётся строительство бульвара Давлеткильдеева в микрорайоне Глумилино.
Фото: 2gis.ru