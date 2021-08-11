В Башкирии выявили факты мошенничества в ходе строительства детсада

Нарушения обнаружили в деревне Кабаково Кармаскалинского района. Дошкольное учреждение там возводят с 2019 года.

Прокуратура выяснила, что строители не довели до конца обустройство кровли, полов, внутреннюю и наружную отделку, установку окон и дверей и благоустройство территории. При этом должностные лица Управления капитального строительства республики подписали акт о приемке выполненных работ.