Житель Уфы разорвал 40 листов уголовного дела против себя

Необычным способом решил уйти от ответственности 34-летний житель Уфы. Мужчина разорвал более 40 листов уголовного дела против себя.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, уфимца в апреле 2021 года обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. При ознакомлении с уголовным делом мужчина просто взял листы документа и разорвал их на части.
Конечно, это не уберегло уфимца от правосудия. К тому же мужчина стал фигурантом ещё одного дела по статье «воспрепятствование производству предварительного расследования». Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.