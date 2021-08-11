Житель Уфы разорвал 40 листов уголовного дела против себя

Необычным способом решил уйти от ответственности 34-летний житель Уфы. Мужчина разорвал более 40 листов уголовного дела против себя.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, уфимца в апреле 2021 года обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. При ознакомлении с уголовным делом мужчина просто взял листы документа и разорвал их на части.