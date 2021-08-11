В Уфе «граждане СССР» напали на журналистов

В Уфе адепты секты «Граждане СССР», которая считается на территории России экстремистской, напали на журналистов БСТ. Инцидент произошёл в Черниковке.

Съёмочная группа программы «Честно Говоря» готовила сюжет о крупной задолженности жителей дома по коммунальным счетам. Это не понравилось последователям секты, так как они живут «по законам СССР», и в их государстве нет коммунальных услуг. Сумма долга по коммунальным счетам сектантов перевалила за 600 тысяч рублей.