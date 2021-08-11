В Башкирии женщина швырнула кусок асфальта в сотрудника ДПС

В мае этого года сотрудник ДПС остановил юного водителя мопеда — у подростка не было водительских прав. Во время разговора с задержанным к машине инспектора подошла мама парня. Она попыталась укатить мопед с места происшествия, но сотрудник ДПС перегородил ей дорогу. Однако женщина всё больше злилась, а в один момент начала бить инспектора кулаками. После она подошла к краю дороги, взяла кусок асфальта и бросила в полицейского.