В 40 районах и одном городе Башкирии введут режим ЧС

Причина ввода режима ЧС в аномальной засухе, из-за которой уже пострадали значительные площади посевов, а в лесах несколько недель не утихают пожары. А в случае объявления режима ЧС государство компенсирует аграриям ущерб от гибели посевов, но только в том случае, если растения были застрахованы.