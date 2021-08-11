В 40 районах и одном городе Башкирии введут режим ЧС

Радий Хабиров распорядился ввести режим ЧС в 40 районах и одном городе Башкирии.Сегодня на портале правовой информации появился обновленный документ, согласно которому особый режим продлевается в регионе до 28 августа. В перечень внесены 41 муниципалитет – районы и город Кумертау.
Причина ввода режима ЧС в аномальной засухе, из-за которой уже пострадали значительные площади посевов, а в лесах несколько недель не утихают пожары. А в случае объявления режима ЧС государство компенсирует аграриям ущерб от гибели посевов, но только в том случае, если растения были застрахованы.