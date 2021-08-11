В Уфе двое братьев избили знакомого и оставили его умирать в погребе

В Уфе перед судом предстанут двое братьев. 31-летний и 23-летний мужчины обвиняются в жестоком убийстве знакомого.
Как выяснило следствие, 14 октября прошлого года братья пришли в гости к своей подруге. У женщины уже находился их общий 33-летний знакомый. Братья были против нахождения мужчины в доме у подруги, поэтому они в течение двух дней постоянно ругались с ним и избивали. Сначала руками и ногами по различным частям тела, а потом черенком от лопаты и табуретом. В один момент они закрыли избитого мужчину в погребе, а, когда открыли через несколько часов, пострадавший был уже мёртв.
Братья и их подруга поспешили скрыться с места происшествия. Но вскоре женщина ушла от подозреваемых и рассказала об убийстве своему отцу. Тело несчастного нашли только через 10 дней после убийства. Два брата при этом сначала скрывались на территории Уфы, а потом попытались выехать в Новосибирск, но были задержаны сотрудниками полиции. Свою вину подозреваемые признали. Теперь их ждёт суд.
Фото: СК РФ по РБ.