В Уфе двое братьев избили знакомого и оставили его умирать в погребе

Как выяснило следствие, 14 октября прошлого года братья пришли в гости к своей подруге. У женщины уже находился их общий 33-летний знакомый. Братья были против нахождения мужчины в доме у подруги, поэтому они в течение двух дней постоянно ругались с ним и избивали. Сначала руками и ногами по различным частям тела, а потом черенком от лопаты и табуретом. В один момент они закрыли избитого мужчину в погребе, а, когда открыли через несколько часов, пострадавший был уже мёртв.