Житель Башкирии похитил семью, чтобы найти бывшую возлюбленную

Полицейские Башкирии раскрыли серьёзно преступление. В Абзелиловском районе была похищена целая семья. Подробности запутанной истории рассказала пресс-служба МВД по РБ.

23-летний местный житель пережил болезненное расставание с 31-летней возлюбленной. Быть без девушки он не хотел, поэтому пошёл на отчаянный шаг.

7 августа парень с двумя друзьями похитил 22-летнюю сестру своей экс-возлюбленной. Он вывез девушку в безлюдное место, где пытался выпытать, куда уехала её родственница. Перепуганная сельчанка не смогла ответить на вопросы агрессора, тогда мужчина похитил её 23-летнего супруга.

Вскоре испуганная пара предположила, что бывшая девушка похитителя уехала в Уфу. В этот же вечер он отправился на поиски возлюбленной в столицу, а похищенных супругов оставил с одним из друзей. К счастью, паре удалось вырваться и обратиться в полицию.

А 23-летний парень с другом успел отыскать в Уфе свою бывшую, которую также похитил. По пути он высадил товарища и скрылся с девушкой в неизвестном направлении. В это время сотрудники полиции уже взялись за поиски похитителя. На его след удалось встать после ограбления в магазине – парень влетел в киоск с перцовым баллончиком, украл 1800 рублей и продукты.

На одной из просёлочных дорог Кармаскалинского района автомобиль горе-любовника был задержан.

Парень и его сообщники задержаны и помещены под стражу. К счастью, похищенным супругам и девушке помощь врачей не нужна. По факту похищения возбуждено уголовное дело. Теперь «романтикам» грозит до 12 лет лишения свободы.